Deprem bölgesinde koordinasyona destek için valiler görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere, Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisinin görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 10.00 itibarıyla yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 78 artçının kaydedildiği belirtildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremde 284 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2 bin 323 vatandaşın ise yaralandığı kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesinin 4. seviye olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Emergency Response Coordination Centre-Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğu, Hollanda, Azerbaycan, İngiltere INSARAG Ağır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yardım teklifi alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.

Afet Enerji Grubundan alınan ilk bilgilere göre Hatay/Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğal gaz verilememektedir. BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir. Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir."

- Afet Haberleşme Grubu

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haberleşmede saha ve enerji kesintilerinin meydana geldiği kaydedilen açıklamada, deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye toplam 1898 arama kurtarma personeli ile 150 aracın sevk edildiği ifade edilerek, batı ilindeki tüm komando birlikleri, JAK ve trafik timlerinin Kahramanmaraş'a görevlendirildiği kaydedildi.

- Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay Havalimanları uçuşa kapalı

Düzce'den 10 bin 80, Ankara'dan 9 bin 38, Manisa'dan 10 bin 80, İstanbul'dan 13 bin 579, Adana'dan 1008, Kırıkkale'den 1680, Sivas'tan 1680, Muğla'dan 2 bin 807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300 bin battaniyenin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kızılay ve STK'lerden 70 ikram aracı, 4 mobil mutfak, 4 sahra mutfak, 1 mobil fırın, 10 afet müdahale merkezi 70 şube ile 217 personel alana intikal etti. Jandarma'dan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif derneklerinden birer mobil mutfak bölgeye sevk edildi. 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay Havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapalıdır. Divriği-Çetinkaya arası demir yolu 04.40 itibarıyla tren trafiğine kapalıdır."