CTE'den açıklama geldi: Cezaevlerinde yaralı veya hayatını kaybeden mahkum yok

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 78 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gaziantep'te 80, Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Osmaniye'de 20, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 14, Adıyaman'da 13, Adana'da 10, Kilis'te 8, Hatay'da 4 kişi yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ açıklamaları şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI 06.02.2023 Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır.

Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.