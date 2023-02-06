Bakan açıkladı...Tüm spor organizasyonları durduruldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 78 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gaziantep'te 80, Kahramanmaraş'ta 70, Malatya'da 47, Osmaniye'de 20, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 14, Adıyaman'da 13, Adana'da 10, Kilis'te 8, Hatay'da 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kasapoğlu'nun açıklaması:

Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.