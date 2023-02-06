Amasya'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 12:31, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 12:32
Şevket Gül'ün (65) kullandığı 05 FK 325 plakalı kamyon, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Salı Semt Pazarı mevkisinde okula gitmek üzere evden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hilal Betül Kökçü'ye (17) çarptı.
Kökçü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cenazesi sağlık ekibi tarafından Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hilal Betül Kökçü'nün babası Arif Kökçü'nün de Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Gül, gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız