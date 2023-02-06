Yıkılan caminin minaresi üzerine düşen arapça öğretmeni hayatını kaybetti
- Merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem nedeniyle, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yıkılan cami minaresi üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 12:33, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 12:45
Merkez üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem nedeniyle, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yıkılan cami minaresi üstüne düşen kişi hayatını kaybetti.
Deprem nedeniyle Hilvan ilçesi Karacurun Mahallesi'nde bulunan Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı. Minareden düşen parçaların evinden çıkmaya çalışan Gölcük İmam Hatip Ortaokulunda Arapça öğretmen olarak görev yapan Raziye Tanlap'ın üzerine geldi. Tanlap, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız