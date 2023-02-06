Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. 7,7 büyüklüğünde deprem geniş bir alanda hissedildi.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

''9 BİN PERSONEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR''

AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini doğrudan bölgeye yönlendirdi. Eğitimi olan kurumlarımız da yardıma çağırıldı. 9 bin personel arama-kurtarma çalışması yürüyor

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı''