AK Parti'li Elitaş: Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis'te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz.
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 13:16, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 13:17
AK Parti'li Elitaş: Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: TBMM görevinin başındadır. Büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Meclis'te tüm siyasi partilerle anlaşarak Meclis Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara veriyoruz.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız