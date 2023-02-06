Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Kahramanmaraş Gözpınar'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yeni deprem, Başkent Ankara'dan da hissedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 13:35, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 14:36
Kahramanmaraş Gözpınar'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Ankara'dan da hissedildi.
KIRIKKALE'DE HALK CUMHURİYET MEYDANINDA TOPLANDI
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kırıkkale'de de hissedildi. Deprem sırasında iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız