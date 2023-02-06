Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan depreme ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 13:48, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 14:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile telefonda görüştü.
Deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini de iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız