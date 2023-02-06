AFAD: Kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır
AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 14:50, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 14:51
AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız