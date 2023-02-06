Kurtarma ekibinin depremzedeyi uyanık tutma çabası kameraya yansıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nda yaşanan göçükte kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından kazı çalışmaları yapan kurtarma ekipleri, enkaz altından bir kişinin sesini duydu.

İsminin Abdülmecit olduğunu belirten depremzede, çocuklarının isimlerini sayarak seslerini duyamadığını ifade etti.

Kurtarma ekibiyle girdiği diyalog sırasında zaman zaman uykusunun geldiğini anlatan depremzedeye kurtarma ekipleri, "Çok yaklaştık, biraz daha dayan. Az kaldı. Benimle konuş, sakın uyuma. Korkma sakın, çok yaklaştık, seni kurtarmak için geliyoruz. Kardeşim seni rahat çıkarabilmek için çevreyi açıyoruz." diye seslendi.

Kurtarma ekibine kısık sesle yanıtlar veren depremzedenin bir süre sonra yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Ekiplerin depremzedeyi uyanık tutmak verdiği mücadele, kamera tarafından kaydedildi.