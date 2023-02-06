Ankara'dan 300 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi
Sağlık Bakanlığına bağlı 300 uzman personel, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan iki ayrı uçakla bölgeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 16:57, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 16:58
Ankara ve çevre illerden görevlendirilen 300 sağlık personeli, kafileler halinde kara yolu ile Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.
Burada hazır bekletilen iki ayrı uçağa alınan sağlık personeli, Adıyaman Havalimanı'na doğru yola çıktı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız