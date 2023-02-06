Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz
Milli Eğitim Bakanı Özer; "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer; "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİM ÖĞRETİME 13 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ
Deprem bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir'de depremden etkilenen yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Bakan Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem dolayısıyla tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Özer açıklamasında şunları kaydetti:
"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem
bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem
bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri
yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a
kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri
daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer
illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı
almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki
okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama,
yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza
7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."