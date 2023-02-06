Mehmetçik Gaziantep'te enkazdan bir çocuğu kurtardı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, hasar ve zayiatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.