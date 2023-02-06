Mehmetçik Gaziantep'te enkazdan bir çocuğu kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:06, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 17:08
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, hasar ve zayiatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız