Malatya'da özel harekat polisleri, 5 kişiyi enkazdan çıkardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir aileyi kurtardığı anlar cep telefonlarıyla görüntülendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:19, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 17:20
Malatya kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi. Özel harekatçılar, bodrum kattan ses alınması üzerine önce yaşam üçgeni oluşturdu. Bir ailenin üstünde kalan beton bölümü balyozla kıran ekipler, 2'si çocuk 5 kişiyi tek tek boşluktan çıkartarak kurtardı. Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız