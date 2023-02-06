Deprem bölgesinde yağmacılar yine iş başında
Ülkenin güneyinde deprem nedeniyle göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken yağmacılar böyle görüntülendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:52, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 17:56
Ülkenin güneyinde deprem nedeniyle göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken yağmacılar böyle görüntülendi.
İşte Hatay Kırıkhan'da çekilen görüntüler...Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız