Zonguldak'ta engelli ve hamilelere bir gün idari izin
Zonguldak ve ilçelerinde beklenen olumsuz hava sebebiyle Engelli ve hamile kamu çalışanlarına 7 Şubat Salı günü idari izin verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 17:59, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 18:00
Kar yağışının etkili olması beklenen Zonguldak ve ilçelerinde Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının getireceği ulaşımda aksamalar ve buzlanma tehlikesinden dolayı engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız