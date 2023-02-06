İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 18:13, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 18:13
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
Yangın dronla da görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız