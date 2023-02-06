Depremde hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak

Erbaş, sosyal medya hesabından, "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah." açıklamasını yaptı.