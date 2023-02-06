Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar nedeniyle trafiğe kapandı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 18:25, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 18:25
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı-Göksun arasındaki bölümünde tır geçişine izin verilmiyor.
Yolun Göksun-Kahramanmaraş bölümü ise tüm araçlara kapatıldı.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız