Fuat Oktay: Depremlerde can kaybı 2921'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, "Toplam itibari ile baktığımızda 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 14 bin 483 yaralı ve 4 bin758 yıkılan bina mevcut" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar enkaz altında 2 bin 379 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 yaralı ve 4 bin 758 yıkılan binanın mevcut olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir de ihbarlar var, 1459 da ihbarlar var. Bunlar henüz teyit edilebilmiş değil. Sizlerle önceden paylaşılan 6 bin 217 rakamı teyit edilemeyenler de dahil edildiğinden dolayı olmuştur. Dolayısıyla teyit edilen rakamlarla devam edelim 4 bin 758 ile devam ediyor olacağız. Yine enkazdan çıkartılandan baktığımızda da 7 bin 840 vatandaşımız enkazdan çıkartılmış durumda. Bu da güzel haberimiz. Arama kurtarmada sahada iller itibariyle 11 bin 022 arama kurtarma ekibimiz mevcut. Bunların Maraş'ta 2 bin 353, Osmaniye 1549, Gaziantep 1306, Hatay 1625, Malatya 1026, Şanlıurfa 566, Diyarbakır 360, Adıyaman 826, Kilis 101, Adana 438. İlçeler itibarıyla da baktığımızda da ifade ettiğimiz rakamlara dahil aslında. Hatay İskenderun'da 229, Kırıkhan'da 625'e toplam Romanya ve İsviçre'den gelen 180 kişilik ekip de dahil. Antep'te Şehitkamil'de 111, Nurdağı'nda 315, Nizip'te 15, Islahiye 175 yolda olan ve takviye ettiğimiz ve yurt dışından gelen arma kurtarma ekipleri. 284 bin 519 kişi şu anda Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarına, pansiyonlarına, öğretmenevlerine, okullara yerleştirilmiş durumda. 52 bin 304 kişi de KYK yurtları, spor salonları, gençlik merkezlerinde. Toplam da 338 bin kişi yerleştirilmiştir" diye konuştu.

"Kahramanmaraş merkezde elektrik enerjisi kontrollü olarak verilmeye başlandı"

Mobil trafo sistemlerinin bölgede kurulduğunu aktaran Oktay, "Depremin yaşandığı tüm il ve ilçelerde beslenme desteklerimizi sürdürüyoruz. 6 trafo merkezimiz şu anda hizmet veremez durumda. Diğer trafolarımızda problem yok. Arızalı olan 6 trafomuzun ikisi yarım durumda çalışmakta. Diğer 5 trafoda ağır hasar olduğu için çalışamaz durumda. Jeneratör yakıtı ve akaryakıtı tankerlerle sağlıyoruz. Kahramanmaraş merkezde elektrik enerjisi kontrollü olarak verilmeye başlandı. İlçeler bazında netleşmiş değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Doğal gazın olmadığı bölgeleri soba ve benzeri ısınma araçlarıyla destekliyoruz"

Bölgede 10 bin 718 baz istasyonunun çalışır durumda olduğunu ifade eden Oktay, "Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğal gaz ana iletim noktalarında 6 farklı kırılma ve kopma mevcut. Bunların onarılma çalışması sürüyor. İletişimin sağlanması için baz istasyonlarımıza jeneratörlerle elektrik veriyoruz, elektriği gelen yerlerde baz istasyonlarımız ayağa kalkmış oluyor. Ulaştırmada da aşırı tipi nedeniyle bazı yolların kapanması işimizi zorlaştırıyor ama kar küreme araçları yolları sürekli olarak açıyor. Birçok ülkeden arama kurtarma ve medikal anlamda destek geliyor. Yardımların ihtiyaç bölgelerine sevkine devam ediyoruz. Doğal gazın olmadığı bölgeleri soba ve benzeri ısınma araçlarıyla destekliyoruz. Bölgedeki tüm barajlarımız kontrolden geçirildi. Sadece, Malatya Sultansuyu Barajı'mızda sorun var. Burada çatlaklar oluştuğu için tedbir amaçlı su tahliyesine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar enkaz altında bin 541 vatandaşın hayatını kaybettiğini 9 bin 733 yaralı ve 3 bin 471 yıkılan binanın mevcut olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gece itibari ile bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci bağımsız depremi yaşadık. Zaten onu da ilan edip kamuoyu ile paylaştık. İkinci olarak bağımsız 7.6 büyüklüğünde Elbistan-Ekinözü merkezli deprem yaşadık. İki deprem ile alakalı 145 artçı deprem yaşadık, bunların 3'ü 6 büyüklüğünden fazla, 5 ve 6 arasında 15 depremimiz var. Yine çalışmalarımız sık aralıklar ile sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere anbean çalışmaları takip etti. Cumhurbaşkanımız belirli bir süre burada koordinasyon merkezinde çalışmalarını yürüttüler sonrasında külliyede fiilen afet yönetiminin başında. Bakanlarımız 10 ilde hem il hem de ilçe merkezinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Yine hayatını kaybedenleri, yaralıları ve yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak. Kahramanmaraş'ta 234 kaybımız var, bin 700 yaralımız var 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 can kaybımız var, 700 yaralı ve bin 278 yıkılan bina, Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, bin 3 yaralı ve 101 yıkılan bina, Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var, Şanlıurfa'da 30 kaybımız bin 71 yaralı, 201 yıkılan bina, Gaziantep'te 309 kaybımız, bin 597 yaralı ve 581 yıkılan bina, Kilis'te 13 kaybımız, 244 yaralı ve 50 yıkılan bina, Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralı ve 54 yıkılan bina, Malatya'da 106 kayıp, bin 941 ve 300 yıkılan binamız, Elazığ'da da 6 yıkılan binanın olduğunu öğrendik. Toplam itibari ile baktığımızda bin 541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9 bin 733 yaralı ve 3 bin 471 yıkılan bina mevcut. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz gerek merkezde gerekse her ilde tüm çabayı bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, köylerimize kadar ve aynı şekilde STK'lar, yerel yönetimlerimiz bütün güçleri ile sahada gayret göstermekteler" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen arama-kurtarma ekiplerinin çoğu Hatay'a geçmiş durumda"

Afet bölgelerinde AFAD başta olmak üzere 9 bin 698 arama-kurtarma personelinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an itibari ile sahada toplam 9 bin 698 arama-kurtarma personeli bulunmakta. Bunlar, gerek AFAD'tan gerek JAK'tan gerek PAK'tan gerek DAK'tan gerekse güvenlik korucularımızdan gerekse Milli Eğitim Bakanlığı'nda da oluşan arama-kurtarma personelleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen arama-kurtarma ekiplerinin çoğu Hatay'a geçmiş durumda. Yine 14 bin 720 personel ile destek gönüllüleri dahil sahadayız. An itibari ile bunlar gerekli ekip ekipman ve gereç ile birlikte."

"Yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemek için olabildiğince hassas davranıyoruz"

Deprem sebebi ile afet bölgelerine kara yolu ile ulaşımda aksaklıkların yaşandığını aktaran Oktay, "Bizim için acil olan, barınma, beslenme ve enerji kaynağının bölgeye ulaşım şartları. Bizde bir taraftan arama-kurtarma ve her türlü afetle mücadele ile ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemek için olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçlarının kullanılması hususunu kastediyorum. Yine karada da belirli bölgelerde, Osmaniye Nurdağı, Narlı, Malatya Yazlıhan, Adıyaman Çelikhan, Sürgü'de kapalı yollarımız var. Dolayısıyla malzemelerin yerlerine ulaştırılası ile alakalı işimizi zorlaştırıyor fakat servis güzergahları kullanmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

An itibari ile 6 ilde sadece 11 trafo merkezinde elektrik verilemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, diğer illerin tamamına kontrollü olarak elektrik verildiğini söyledi. Yıkılan binalar ve sokakta sıkıntı olan yerler varsa burada yine valiliklerle ve ilgili birimlerle kontrollü olarak elektrik sağlandığını belirtti.

"Tüm kapasiteyi barınma alanı olarak kullanacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eğitim öğretime verilen 1 haftalık ara verildiği açıklamasını hatırlatan Oktay, "Okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Dolayısıyla bu okullarımızla alakalı gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmenevlerinde, kapalı spor salonlarının tamamı barınma amaçlı değerlendirilecek. Yine 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Bununla birlikte, üniversitelerin gerek yurt kapasiteleri gerekse kapalı spor salonları gerekse uygun olan binaları barınma için değerlendirilecek. Afet bölgesi dışındaki illerdeki üniversiteler, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Antalya'daki tüm kapasiteyi barınma alanı olarak kullanacağız" diye konuştu.

"Bazı yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğunu gördük"

Afet bölgesindeki barajların kontrollerinin ilgili kurumlarla yürütüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgedeki tüm barajlar, DSİ tarafından denetlendi. Bazı yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğunu gördük. Bu çalışma ciddi şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun olması halinde orada da hazırız" dedi.

Ayrıca, afet bölgelerinde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabileceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bölgedeki fırınlar ile gerekli koordinasyonun sağlandığını söyledi.