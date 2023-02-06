Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 18:55, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, depremden etkilenen 10 ilde, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 13 Şubat'a kadar tatil edildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen 10 ilimizde, kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubata kadar tatil edilmiştir.T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 6, 2023