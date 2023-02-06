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Ömer Çelik: Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybı var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybımız, 750 civarında yaralımız var ama enkaz altında vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Buralarda büyük bir titizlikle uzman ekiplerimiz bu çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 19:26, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:36
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Ömer Çelik: Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybı var

Çelik, Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda yıkılan binalarda incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının son derece titiz ve güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tufanbeyli ilçesi dahil Adana'da 10'a yakın binanın çöktüğünü belirten Çelik, enkaz altında vatandaşların olduğunu anlattı.

Çelik, bütün uzman ekiplerin büyük bir hassasiyetle enkaz altındaki canları çıkarmaya gayret ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren devletimizin bütün imkanları bütün afet bölgesine olduğu gibi Adana'ya da sevk edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız olayın olduğu saatlerden itibaren bütün Türkiye'deki krizi bizzat yönetiyor. İlgili bakanlarımız illere dağıldılar. Her yerde tabii büyük bir afetle, gerçekten büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybımız, 750 civarında yaralımız var ama enkaz altında vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Buralarda büyük bir titizlikle uzman ekiplerimiz bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Tabii vatandaşlarımız haklı olarak bu enkazların olduğu yerleri terk etmeyebiliyorlar. Fakat her türlü tedbir alınmıştır vatandaşlarımız için. Bu enkazlar boşaltılırken etrafındaki binaları da boşaltıyoruz. Kalmak isteyen vatandaşlarımız için her türlü imkan sağlanmıştır. Oteller, spor salonları, camiler açılmıştır. Yemek ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlar konusunda tek tek geziyoruz, yıkılan binalarımızın olduğu yerleri. Herhangi bir şekilde, şu anda bir eksik gözükmüyor ama eksik olduğu anda yerine getirebilecek şekilde kapasitelerimiz hazır."

- "Bütün gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir"

Çelik, uzman ekiplerin çalışmasına müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Onlar çeşitli yöntemlerle enkaz altındaki canları tespit etmeye çalışıyorlar. Canlarımızı oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Zaman zaman 'Buraya şu araç da girseydi ya da daha çok vinç gelseydi' gibi talepler oluyor. Elimizde her türlü alet edevat ve araç için fazlasıyla imkan ve kapasite var. Eğer ihtiyaç duyulursa bunları sevk edecek şekilde bütün imkanlarımız var ama buradaki uzman ekipler ne derse o şekilde çalışmak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, herhangi bir şekilde kendileri enkaza müdahale etmesinler. Muhakkak uzman ekiplerin yönlendirmesine baksınlar. Hastanelerimizde ve diğer yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlarımız ve altyapımız hazır. Devletimiz güçlüdür. Şu anda bütün duamız, bütün kaygımız, bütün gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir."

Cumhur İttifakı olarak herkesin sahada olduğunu belirten Çelik, "Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız vatandaşlarımızla beraber bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hiç kimse enkaza kendi kendine müdahale etmesin"

Çelik, Türkiye'nin büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu imtihanı inşallah beraberlik içerisinde, bir dayanışma içerisinde hep beraber aşmaya çalışacağız. Enkazın etrafında kendi canlarını, sevdiklerini bekleyen vatandaşlarımız haklıdırlar. Onların üzüntülerini, kaygılarını hiçbir şeyle ölçmek mümkün değil. Burada da şundan emin olunsun ki yeterli sayıda ekip, yeterli sayıda eleman, yeterli sayıda araç, enkazlara müdahale ediyor ama görüldüğü gibi bu enkazların kaldırılması hem vakit alıyor hem de büyük bir titizlikle bu yürütülüyor. Çünkü aşağıdaki canlara bir zarar vermemek için. Zaman zaman tespit edilemiyor, etrafta tabii çok fazla kalabalık olduğu zaman içeriyi dinlemede de problem yaşıyorlar."

Cep telefonu hatlarının meşgul edilmemesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Öte yandan herhangi bir şekilde o bölgelerde trafik sıkışıklığı ortaya çıkarmamak gerekiyor. Gerçekten trafik sıkışıyor ve yapılacak müdahalelerde sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

Çelik, arama kurtarma çalışmalarına destek için farklı illerden vatandaşların da geldiğini belirterek, "Hepsine müteşekkiriz ama hiç kimse enkaza kendi kendine müdahale etmesin. Bu sosyal medyadaki çeşitli enkaz altından ve çeşitli yerlerden gelen ihbarlar değerlendiriliyor. WhatsApp'ta ve normal telefonlarda AFAD'ın ihbar hatları var. Doğrudan valiliklerimize ve AFAD'a bildirilsin." diye konuştu.

Adana'da afetle mücadele anlamında eksikliğin olmadığını vurgulayan Çelik, "Evlerinden ayrılmış vatandaşlarımızın kalması için her türlü imkan hazırlanmıştır. Bunlar konusunda kapasitemiz yüksektir. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza, Türkiye'nin her yerindeki bütün vatandaşlarımıza ellerindekini paylaşmak, bulundukları mekanları paylaşmak, insanımıza sahip çıkma konusunda gösterdikleri bu özveri için de teşekkür ediyoruz. Allah milletimizi korusun, memleketimizi korusun. İnşallah bu imtihanı da hep beraber el birliğiyle aşacağız." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, daha sonra yıkılan binalarda, enkaz altında yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlarla görüştü, arama kurtarma ekiplerinden de son duruma ilişkin bilgi aldı.

Çelik'e Adana Valisi Süleyman Elban da eşlik etti.

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