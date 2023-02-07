Enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 19:07, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 19:11
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verdi.
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Başımız sağ olsun!Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023
Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H