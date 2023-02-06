Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan, enkaz altında kaldı
Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 19:44, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 19:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen depremde kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve henüz kendisinden haber alınamadığı duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız