Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden kendisini deprem afetinin yaşandığı bölgede göstererek göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişiye adli işlem uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 15:08, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 15:52
Afyonkarahisar'da, deprem sonrası sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Paylaşımlarının ardından gözaltına alınan İ.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası doğru olmayan paylaşımlar yaptığı belirlenen İ.Ö. dün gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız