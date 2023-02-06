Depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara adli işlem

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde yıkıma neden olan depremle alakalı Twiter'de @brahimz93715765 rumuzlu bir şahsın göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit etti. Yapılan inceleme şahsın İbrahim Ö. (23) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri tarafından öğle saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişiye adli işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan "Samsun'da 1 saat içinde 6,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, haklarında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bir kişiye, aynı suçtan işlem uyguladığı öğrenildi.