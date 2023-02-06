Depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara adli işlem

Kahramanmaraş Depremi
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Depremde bilanço ağırlaşıyor: 1762 can kaybı
Depremde bilanço ağırlaşıyor: 1762 can kaybı
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma
TBMM Genel Kurulu çalışmalarını erteledi
TBMM Genel Kurulu çalışmalarını erteledi
Pes dedirten kira ve battaniye fırsatçılığı: Yüzde 150 zam yaptılar
Pes dedirten kira ve battaniye fırsatçılığı: Yüzde 150 zam yaptılar
Bir milletvekili 9 katlı yıkılan binanın altında, 3 milletvekilinin ise yakınları enkaz altında kaldı
Bir milletvekili 9 katlı yıkılan binanın altında, 3 milletvekilinin ise yakınları enkaz altında kaldı
7,6 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi
7,6 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
Bakan Özer açıkladı: 4 ilde iki hafta, 6 ilde birer hafta tatil
Bakan Özer açıkladı: 4 ilde iki hafta, 6 ilde birer hafta tatil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Toplamda şuan 284 can kaybımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Toplamda şuan 284 can kaybımız var
Hatay'da dört kişinin enkazdan kurtuluş anları ortaya çıktı
Hatay'da dört kişinin enkazdan kurtuluş anları ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama
Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama
7,4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri koordinasyon için değiştirildi
7,4'lük deprem sonrası valilerin görev yerleri koordinasyon için değiştirildi
Memur-Sen deprem için seferberlik ilan etti
Memur-Sen deprem için seferberlik ilan etti
Vali'den açıklama: Ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil, hasar ciddi
Vali'den açıklama: Ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil, hasar ciddi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara adli işlem

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden kendisini deprem afetinin yaşandığı bölgede göstererek göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişiye adli işlem uygulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 22:47, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 23:03
Yazdır
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara adli işlem

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde yıkıma neden olan depremle alakalı Twiter'de @brahimz93715765 rumuzlu bir şahsın göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit etti. Yapılan inceleme şahsın İbrahim Ö. (23) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri tarafından öğle saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişiye adli işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan "Samsun'da 1 saat içinde 6,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, haklarında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bir kişiye, aynı suçtan işlem uyguladığı öğrenildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
8 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
8 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Otobüs firmalarının deprem fırsatçılığı
Otobüs firmalarının deprem fırsatçılığı
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Deprem bölgesinde yağmacılar yine iş başında
Deprem bölgesinde yağmacılar yine iş başında
Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı
Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı; MEB'e bağlı kurumlardaki hangi iççilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazıları yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖYP'ye ikinci başvuruda % 20 puan kırılmasına ilişkin dava sonuçlandı

ÖYP'ye ikinci başvuruda % 20 puan kırılmasına ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 3., 5. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 14/05/2015 tarihli kararının iptali için açılan davaya son noktayı koydu.
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğe açılan dava sonuçlandı

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğe açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin, bazı maddelerinin iptali için açılan davada son kararı verdi.
İDDK'dan 1416 sayılı Kanuna göre gönderilenlere ilişkin önemli karar

İDDK'dan 1416 sayılı Kanuna göre gönderilenlere ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının gönderiliş amacına uygun bir derece ile yurda dönmediğinden bahisle Hazineye olan doktora borcunun ödenmesi ve senet alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işlemini hukuka uygun buldu.
Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak

Şubat sonunda kamuya 2.323 engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2.323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67.985'e çıkarmış olacağız." dedi
BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

BTR öğretmenlerine öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) görevini yürütmek üzere görevlendirilen ve bu geçici görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenin ayrıca öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin yayınladığı farklı görüş yazıları kafaları karıştırmaktadır. Bu yazımızda konuyu tüm detayları ile almaya çalıştık.
2007'deki patlamada yaralanan memura 100 bin TL tazminat

2007'deki patlamada yaralanan memura 100 bin TL tazminat

Danıştay 10. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan davacının 12/11/2007 tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanması sebebiyle olayın meydana gelmesinde davalı idarelerin kusuru bulunduğundan bahisle uğranıldığı ileri sürülen zararın karşılığı olarak 100 bin Tl manevi tazminata ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı
İYEP kapsamında hangi öğretmenler görevlendirilir?

İYEP kapsamında hangi öğretmenler görevlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68352534 sayılı yazılarıyla İlkokullarda Yetiştirme Programı Kapsamında (İYEP) hangi öğretmenlerin görevlendirileceğini açıkladı.
10 kişi çağrıldı, 1 kişi girdi! Araştırma görevlisi alımlarında merkezi alım düşünülmeli!

10 kişi çağrıldı, 1 kişi girdi! Araştırma görevlisi alımlarında merkezi alım düşünülmeli!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yıl sonu ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunun yazılı sınavına 10 kişi davet edilmesine karşılık sadece 1 kişi sınava girdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Deprem Bölgesinde Yağmacılar Yine İş Başında

Deprem Bölgesinde Yağmacılar Yine İş Başında

Ülkenin güneyinde deprem nedeniyle göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken yağmacılar böyle görüntülendi. İşte Hatay Kırıkhan'da çekilen görüntüler...
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.