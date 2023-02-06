7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.