7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.
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6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6yRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023