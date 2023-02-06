10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 hafta ara verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 20:52, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 20:53
Bakan Özer, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini belirtti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız