Otobüs firmalarının deprem fırsatçılığı

Adana Otogarı'nda, güvenli bölgelerdeki akrabaları ve tanıdıklarının yanına gitmek isteyen vatandaşlar bilet bulmakta güçlük çekti. Otogarda bilet satan bazı esnaflar, otobüs firmalarının afet durumunda yüksek fiyat vermesine ve fırsatçılık yapılmasına tepki gösterdi. Adana Otogarı'ndan kızının yanına gitmeye çalışan Cennet Kurt isimli vatandaş, biletinin deprem nedeniyle iptal olduğunu ve farklı güzergah için bilet alarak İstanbul'a ulaşım sağlayabildiğini aktardı.

Vatandaşlar, çocukları ve eşleri ile birlikte binalarında hasar olduğu için artçıların sürdüğü Adana'dan ayrılarak akrabalarının yanlarına gittiklerini aktardılar. Gaziantep bölgesinden gelen Ercan Şafak ise İzmir'e ulaşmaya çalıştığını fakat bilet bulamadığını söyledi. Deprem nedeniyle yollarda zarar olunca otobüslerin düzenli gelemediği, bu nedenle otobüs sahiplerinin de yüksek fiyat istediği için vatandaşların bilet alamadığı öğrenildi.

Fiyatların 500 liradan 800 liraya kadar çıktığını anlatan vatandaşlar bu duruma isyan ederken, bir otobüs firmasının sorumlusu Özcan Ateş de bilet fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Şu an araç yok. Kiralamak için çok yüksek fiyat istiyorlar. Biz insanlar huzurla gitsin istiyoruz. Deprem oldu, faydalanma olmasın. Kendi arabamız varsa yolluyorum. Hatay, Kahramanmaraş yerle bir oldu. Bu insanlar panik yapmadan huzurlu güvenli seyahat etsin. Otogar duvarları çatlamış, yarın ne olacağımız belli değil. Fırsatçılığa gerek yok" diye konuştu.