Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da düzenleyeceği basın toplantısı öncesi yeni bir deprem meydana geldi. Depreme canlı yayında yakalanan Karaismailoğlu, masanın altına saklanarak kendini korudu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 21:00, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 21:02
Depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmaları koordine eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında 7.6'lık depreme yakalandı.
MASANIN ALTINA GİRDİ
Deprem anında Bakan Karaismailoğlu önündeki masanın altına girerek kendini güvenceye aldı. Sarsıntının sona ermesinden sonra Karaismailoğlu, korumalarının da yardımıyla saklandığı yerden çıkarak binayı terk etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız