Malatya'da enkazdan yaklaşık 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 22:21, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 22:36
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişiyi kurtardı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Döndü Karaca (48), Gülhatun Gürbüz (63), Ömer Gürbüz (12), Esra Altaş (20) ve Duygu Karaca (40), sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız