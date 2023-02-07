Konya'da kar nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar trafik akışına açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 21:08, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 21:09
Yoğun kar nedeniyle Konya'yı Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında trafik kontrollü sağlanıyor.
Konya'yı Ankara, Adana, Antalya, Karaman ve Aksaray'a bağlayan yollar, karla mücadele çalışmaları sonrası her iki istikamette trafik akışına açıldı.
Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları, şehir içi ulaşımda toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız