Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 23:51, Son Güncelleme : 06 Şubat 2023 23:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız