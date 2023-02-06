EGM: Provokatif paylaşımda bulunan 63 hesap tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısının 63'e çıktığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2023 23:58, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 00:00
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele tarafından yapılan çalışmada; 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız