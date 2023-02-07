THY: İnsani yardım taşıyan uçakların dönüşü yolculara açıldı
Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a insani yardım taşıyan uçakların İstanbul'a dönüş uçuşlarının yolculara açıldığını; ücretin ise 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitlendiğini açıkladı.
THY Basın Müşaviri Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Üstün, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9'u kargo uçaklarımızla olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitliyoruz" paylaşımında bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız