Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 03:39, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 03:43
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız