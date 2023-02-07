MSB açıkladı: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 20:04, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 20:05
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız