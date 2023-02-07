AFAD açıkladı... Hayatını kaybeden sayısı artıyor: 3 bin 381

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 20 bin 426 yaralımız söz konusu." bilgisini veren Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğunu, söz konusu ülkelerin ekipleri gelince afet bölgesine nakledileceğini belirtti.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi.

Tatar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"284 artçı deprem meydana geldi.