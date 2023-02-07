'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 09:03, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:05
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız