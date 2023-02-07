Özel harekat polisleri Gaziantep'te 2 kişiyi enkazdan çıkardı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından biri çocuk 2 kişiyi kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 09:05, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:18
Gaziantep kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi.
Özel harekatçılar, bina enkazından ses alınması üzerine 1'i çocuk 2 kişiyi boşluktan çıkarmayı başardı.
Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız