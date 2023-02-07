THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 09:27, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:28
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız