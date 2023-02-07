FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 09:55, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 09:56
Infantino yaptığı açıklamada, "Dünya futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralananların ve felaketzedelerin üzüntülerini paylaşıyor, onlar için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız