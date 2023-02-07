Enkaz altında kalmıştı! Hataysporlu Christian Atsu'dan haber geldi
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:04, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 10:30
Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu paylaştı.
Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel gözyaşlarıyla yardım çağrısı yapmıştı.Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel deprem sonrası yardım istedi Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız