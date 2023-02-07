Sosyal medyada 90 hesap deprem provokasyonu yaptı: 4 kişi gözaltında

İDDK'dan 1416 sayılı Kanuna göre gönderilenlere ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının gönderiliş amacına uygun bir derece ile yurda dönmediğinden bahisle Hazineye olan doktora borcunun ödenmesi ve senet alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işlemini hukuka uygun buldu.