Kahramanmaraş'ta enkazdan şu ana kadar 8 güreşçi kurtarıldı
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:26, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 10:29
Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır." denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız