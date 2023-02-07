Karavan sahiplerine çağrı: Depremzedelere yardım için yola çıkın

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da büyük hasara neden oldu. Depremde 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

'Karavancılar yola çıkmalı' çağrısı

Verilere göre Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla ruhsatlı/plakalı 220 bini aşkın karavan olduğu biliniyor.

Sosyal medyadan yapılan çağrılarda Türkiye'nin kenetlediği bu zor günlerde Güneydoğu bölgesine yola çıkması ve dayanışmaya omuz verme çağrısında bulunuldu

500 karavan yola çıkmıştı

Evleri yıkılan ve dışarıda kalan depremzedeler için kapısını açan karavancılar, bu çağrı sonrası deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Ancak bu sayının yetersiz olduğunu belirterek "Yola çıkın ve evleri yıkılan vatandaşları karavanlarınıza alın." çağrımızı yineliyoruz.