Dolar günü 18,82 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,82 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 17:03, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 17:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8290
|18,8300
|18,8280
|18,8290
|Avro
|20,2610
|20,2620
|20,1340
|20,1350
|Sterlin
|22,6960
|22,7880
|22,5590
|22,6510
|İsviçre Frangı
|20,3370
|20,4070
|20,3360
|20,4060
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7990
|18,8490
|18,7980
|18,8480
|Avro
|20,2210
|20,2810
|20,0940
|20,1540
|Sterlin
|22,6360
|22,8360
|22,4990
|22,6990