Malatya'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Hareketlilik sürüyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 10:50, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:11
Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 kentte etkili olan deprem felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre 2 büyük depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 7, 2023
KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/wXdxEAGJKM
07.02.2023, 10:11:12 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli