ASELSAN'dan 1 milyar 410,9 milyon lira ve 50,3 milyon dolarlık ilave sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, sınır ve iç güvenliğine yönelik proje kapsamında 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 11:24, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:26
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sınır ve iç güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldı.
Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildi.
Sözleşme kapsamında teslimatların 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanırken, açıklamada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız